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Парламентарии обсудили Стратегию развития Краснодарского края

27 ноября 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Парламентарии обсудили Стратегию развития Краснодарского края

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел парламентские слушания. Одной из главных тем стало рассмотрение проекта Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.

В обсуждении документа приняли участие вице-губернатор края Игорь Галась, депутаты ЗСК, руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципалитетов, представители экспертного сообщества.

Открывая работу, Юрий Бурлачко отметил, что проект Стратегии внесен в качестве законодательной инициативы губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

По мнению председателя ЗСК, авторский коллектив Стратегии стремился вложить в нее идеи, на основе которых возможно создать систему стратегического управления развитием Кубани. Для того, чтобы она смогла в полной мере использовать свои преимущества, необходимо концентрировать усилия и ресурсы на стратегических направлениях, связанных с повышением конкурентоспособности как региона в целом, так и его отдельных территорий и отраслей.

Информацию по законопроекту депутатам представил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Он отметил, что действующая в крае Стратегия развития до 2020 года не в полной мере отвечает требованиям времени и задачам, которые обозначил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Основные направления рассматриваемой Стратегии - это 7 основных приоритетов развития. Из них вытекают 7 флагманских проектов и 7 территориальных экономических зон. Новая Стратегия полностью взаимоувязана с майским Указом Президента России», - заявил Александр Руппель.

Министр также уточнил, что приоритетными являются такие направления, как агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, туризм, промышленность и качественная социальная сфера.

Авторы документа выделили и два новых направления развития региона – «Умная Кубань. Лидеры будущего» и «Пространство без границ».

«Стратегия, безусловно, важна и необходима. Невозможно получить грандиозные результаты без планирования целей. Такой регион, как Краснодарский край, не может остановиться. Только двигаясь вперёд, мы можем создать достойные условия для жителей нашего края. Нет никаких сомнений в том, что документ, который мы рассматриваем, удачный, перспективный. Изложенная в Стратегии программа – это программа действий для каждого из нас», - прокомментировал Юрий Бурлачко.

Далее единым блоком депутаты рассмотрели проекты Индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, проект краевого бюджета на ближайшую трехлетку и проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Представляя главный финансовый документ, профильный министр Сергей Максименко рассказал, что доходная часть бюджета предусмотрена с превышением над расходной. Также он сохранил свою социальную направленность.

По результатам слушаний проекты документов внесены для рассмотрения на очередной 15 сессии Законодательного Собрания Краснодарского края.

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