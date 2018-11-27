//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Максим Галкин поделился архивным снимком своей красавицы-мамы
- Актеры «Игры престолов» сняли за кулисами свое «фыр-фыр-шоу»
- СМИ: певицу Анну Плетневу экстренно госпитализировали
- Бывшая жена Джонни Деппа сразила всех красотой на премьере нового фильма
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
В 2019 году Сахалин, Приморье и остатки Курил объединят?
27 ноября 2018, 10:44 [ «Аргументы Недели» ]
Переезд бывшего губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на работу в Приморье породило волну слухов и догадок по поводу будущего дальневосточных регионов России, которые могут объединить с новой столицей в Находке. А Владивосток станет четвёртым городом федерального подчинения.
В пользу этой версии говорит тот факт, что на Сахалине до сих пор не назначен глава региона и даже не рассматриваются кандидаты. Варяг здесь не приживётся, а из местных как бы не нарваться на представителя фронды. А Олег Кожемяко уже был губернатором трёх регионов.
По всей видимости, Кремль может разыграть этот сценарий после выборов приморского губернатора 16 декабря. В целях экономии и улучшения администрирования укрупнить регион. Его столицей может стать город Находка. Тут есть также логика единого управления рыбной отраслью. А Владивосток станет столицей Дальневосточного федерального округа и городом федерального подчинения.
Реальная работа в этом направлении будет начата, скорее всего, уже в 2019 году.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
Путин лично выскажется по инциденту в Керченском проливе, заявил Песков
//В мире
Путин и Меркель обсудили провокацию ВМС Украины в Керченском проливе
//В мире
Американские эксперты признали российский танк самым смертоносным в мире
//Общество
Украинские моряки признались, что приказ о провокации отдавался в Киеве
//Новости МирТесен
//В мире
Полянский: со стороны Украины могут возникнуть новые провокации
//Культура
//Общество
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
В Кремле оценили введение военного положения на территории Украины
//Культура
//Общество
//Общество
Порошенко может быть вызван к Меркель для нагоняя
//Новости СМИ2
Максим Галкин поделился архивным снимком своей красавицы-мамы
//В мире
На кораблях, задержанных Россией, действительно присутствовуют сотрудники СБУ
//Общество
//В мире
Патрушев заявил, что отмена президентских выборов на Украине возможна
//Общество
ВМСУ могут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей за воскресную провокацию
//Политика
//Общество
Почему ФСБ выпускает за границу руководителей госкорпораций - носителей секретов
//Общество
Керченский пролив: Латвия жаждет "мести", а Литва готова помочь Украине
//Общество
В декабре москвичи смогут увидеть два последних звездопада в этом году
//Общество
Банки стали требовать у клиентов объяснения по переводам мелких сумм
Ученые полагают, что жизнь на Марсе может превратить людей в ангелов
Бывшая жена Джонни Деппа сразила всех красотой на премьере нового фильма
//Общество
//В мире
//В мире
Российское посольство призвало США "обуздать своих подопечных"
//Общество
ФСБ рассекретила хронологию операции по захвату украинских кораблей