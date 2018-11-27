В 2019 году Сахалин, Приморье и остатки Курил объединят?

Переезд бывшего губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на работу в Приморье породило волну слухов и догадок по поводу будущего дальневосточных регионов России, которые могут объединить с новой столицей в Находке. А Владивосток станет четвёртым городом федерального подчинения.



В пользу этой версии говорит тот факт, что на Сахалине до сих пор не назначен глава региона и даже не рассматриваются кандидаты. Варяг здесь не приживётся, а из местных как бы не нарваться на представителя фронды. А Олег Кожемяко уже был губернатором трёх регионов.



По всей видимости, Кремль может разыграть этот сценарий после выборов приморского губернатора 16 декабря. В целях экономии и улучшения администрирования укрупнить регион. Его столицей может стать город Находка. Тут есть также логика единого управления рыбной отраслью. А Владивосток станет столицей Дальневосточного федерального округа и городом федерального подчинения.



Реальная работа в этом направлении будет начата, скорее всего, уже в 2019 году.



