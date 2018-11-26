В Госдуме оценили блокирование Совбезом ООН российской повестки

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал решение Совбеза ООН заблокировать российскую повестку по инциденту в Керченском проливе.

По его словам, само по себе обращение в Совбез ООН российской стороны, а также многочисленные материалы в средствах массовой информации представили миру картину происходящего.

Шхагошев считает, что конец политической карьеры Петра Порошенко уже близок, а в случае введения военного положения на территории Украины, президенту и вовсе будет "не до игр".

"Касаемо самого института Совбеза - это то, что у нас есть на сегодняшний день. Но факт в том, что, конечно, необходимо что-то делать с ООН и ее Советом Безопасности", - сказал политик в беседе с RT.

Дипломат добавил, что и Соединенные штаты, и Европа должны понимать, что ситуация вводит дисбаланс во всю международную систему. И в данном случае о каких-либо совместных действиях говорить невозможно.