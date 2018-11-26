Пушков прокомментировал введение военного положения на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков отметил, что при отсутствии основания для острого кризиса между Россией и Украиной "его надо придумать".

Кроме того, российский сенатор увидел в провокации на Азовском море с участием военных кораблей Украины почерк Порошенко-Турчинова. Об этом он сегодня сообщил в своем Twitter.

По словам Алексея Пушкова, приведение военных сил Украины в состояние полной боевой готовности призвано показать миру ту опасность, которая якобы исходит от России.

"На деле - ложная, искусственно выстроенная Киевом ситуация. Если для острого кризиса нет оснований, его надо придумать. Почерк Порошенко-Турчинова", - заявил сенатор.