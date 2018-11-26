Москалькова назвала число задержанных украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о количестве задержанных российскими пограничниками украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Стало известно о состоянии задержанных украинских моряков

По ее словам, она насчитала на одного человека больше, чем украинская сторона: "Их всего 24 человека", - цитирует Москалькову агентство РБК. Трое из них находятся в первой керченской больнице.

По информации РИА Новости, в настоящий момент Татьяна Москалькова просит омбудсмена Крыма о возможности посетить ранее задержанных ФСБ России украинских моряков в Керчи.