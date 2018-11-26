Стали известны детали указа Петра Порошенко о введении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко накануне подписал указ о введении в стране военного положения. Документ ждет одобрения Верховной рады Украины. О чем, помимо очевидного, говорится в указе? Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Как сообщает РИА Новости, в бумагах говорится об ограничении на 60-дневный срок конституционных прав и свобод граждан Незалежной, в том числе на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Кроме того, как следует из документа, в Украине могут быть введены ограничения на неприкосновенность жилища, тайну корреспонденции,а также участие граждан в референдумах и выборах, митингах.