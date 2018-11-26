МИД России выразил протест временному поверенному в делах Украины

Министерство иностранных дел России выразило временному поверенному в делах Украины в Москве решительный протест в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в Черном море. Генконсульство России в Харькове забросали яйцами и фаерами

Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, выражено возмущение относительно нападения украинских граждан на диппредставительства РФ в Украине.

Руслану Нимчинскому было заявлено, что вся ответственность за вероятное негативное развитие дальнейшей политической ситуации в акватории Черного моря лежит исключительно на украинской стороне.