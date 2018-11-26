Временный поверенный в делах Украины прибыл в российский МИД

Вызванный в понедельник в МИД РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский прибыл в здание внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что "поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны".

От каких-либо комментариев относительно сложившейся политической ситуации в свете нарушения украинскими судами госграницы РФ и последующего их задержания ФСБ дипломат отказался.