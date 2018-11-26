Опубликовано видео задержанных украинских кораблей в порту Керчи

Украинские военные корабли, которые ранее были задержаны ФСБ за нарушение российской границы, сейчас находятся в порту Керчи. Видео с причала береговой охраны опубликовано ФСБ России и очевидцами. Суда ВМС Украины, задержанные российскими пограничниками, уже находятся в Керчи

На предоставленных кадрах украинские военные суда в один ряд стоят в порту, сотрудники специальных служб в оранжевых жилетах покрывают корму на каждом из них зеленой сетью.

Как сообщается, в настоящий момент проходит допрос украинских военнослужащих, присутствовавших на борту задержанных кораблей в момент нарушения государственной границы РФ.

Напомним, Россия возбудила уголовное дело и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).







