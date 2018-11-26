В Кремле рассказали о планах Путина в свете событий у Керченского пролива

Президенту РФ Владимиру Путину докладывали о ситуации в Керченском проливе с момента появления украинских кораблей в нейтральных водах Крыма, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава российского государства пока не планирует проводить какие-либо телефонные и иные переговоры в связи со сложившейся ситуацией в Азовском море.

Кроме того, пресс-секретарь затруднился ответить на вопрос журналистов о возможном обсуждении происходящего в акватории Крыма на встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Также Песков заявил, что до сих пор президенты России и Украины не обсуждали сложившееся положение: "Если вы имеете ввиду разговоры двух президентов - нет, не было".