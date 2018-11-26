Китай призвал не обострять ситуацию в море

Министерство иностранных дел Китая, узнав о нарушении тремя военными кораблями Украины границы РФ, призвало не обострять ситуацию в море, а урегулировать все возникшие разногласия путем диалога.

По словам официального представителя МИДа страны Гэн Шуана, Китай призывает не допускать эскалации ситуации, а посредством диалога и консультаций достичь консенсуса и урегулировать разногласия.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля военно-морских сил Украины нарушили госграницу России. Пограничники применили оружие, корабли ВМС Украины были задержаны. Возбуждено уголовное дело.