Опубликовано видео, как корабль ФСБ сблизился с кораблями Украины

В Интернете размещена видеозапись ФСБ, на кадрах которой заснятог сближение корабля российских пограничников с судами военно-морских сил Украины (ВМСУ). Утром 3 корабля незаконно вторглись в территориальные воды РФ.

Опубликовал видео ФСБ телеканал "Звезда".

Из порта Бердянск движутся еще два украинских бронированных артиллерийских судна класса Гюрза, сообщает ФСБ России. Российские военные подняли в воздух истребители в районе, где ожидают украинские суда ВМС.

За украинской морской провокацией могут стоять США. Об этом корреспонденту АН рассказал военный эксперт.