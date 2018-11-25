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Американские СМИ проигнорировали вторжение кораблей ВМСУ на территорию России

25 ноября 2018, 18:31 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Американские СМИ проигнорировали вторжение кораблей ВМСУ на территорию России
pixabay.com

За исключением американских телеканалов про покушение Украины на суверенитет РФ рассказали практически все крупнейшие мировые СМИ. Даже BBC продемонстрировал относительно взвешенную политику - англичане сообщили о таране украинского военного судна российским.

С экивоками в пользу позиции официального Киева, тем не менее, BBC процитировал заявление пограничной службы ФСБ РФ: "Россия заявила, что украинские корабли - два военных корабля, названные Бердянск и Никополь, и буксир - пытались "создать конфликтную ситуацию в этом регионе". Корабли "незаконно проникли во временно закрытый район территориальных вод РФ", говорится в сообщении Службы государственной безопасности (ФСБ) России".

Немецкий телеканал Deutschewelle тоже уже отреагировал на новость. Немцы больше делают упор на украинской трактовке. Официальное заявление ФСБ немецкое СМИ цитирует. Правда, добавляет к нему свой комментарий: "Стоит отметить, что в заявлении ФСБ "о нарушении государственной границы России" речь идет о прибрежных водах украинского полуострова Крым, незаконно аннексированного Россией в 2014 году".

Несмотря на всю серьезность ситуации (украинская провокация разрушает хрупкий паритет по вопросам Крыма) на сайтах крупнейших СМИ США пока не найти ни одного сообщения. Прямо сейчас на подмогу к кораблям ВМСУ движутся еще два военных судна. Возможный конфликт может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Информационный повод - более чем значимый.

"Американцы могут еще определяться с редакционной политикой, - объяснил корреспонденту АН стрингер, который работает с CNN (из боязни остаться без заказов от телеканала, он попросил не разглашать своего имени). - А кроме того, они могут ждать более убедительных действий от России, чтобы потом подать информацию в контексте российской агрессии. Такое уже было в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. Первые сообщения на CNN появились, когда Россия ввела свои войска для защиты республики".

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