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Американские СМИ проигнорировали вторжение кораблей ВМСУ на территорию России
25 ноября 2018, 18:31 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
За исключением американских телеканалов про покушение Украины на суверенитет РФ рассказали практически все крупнейшие мировые СМИ. Даже BBC продемонстрировал относительно взвешенную политику - англичане сообщили о таране украинского военного судна российским.
С экивоками в пользу позиции официального Киева, тем не менее, BBC процитировал заявление пограничной службы ФСБ РФ: "Россия заявила, что украинские корабли - два военных корабля, названные Бердянск и Никополь, и буксир - пытались "создать конфликтную ситуацию в этом регионе". Корабли "незаконно проникли во временно закрытый район территориальных вод РФ", говорится в сообщении Службы государственной безопасности (ФСБ) России".
Немецкий телеканал Deutschewelle тоже уже отреагировал на новость. Немцы больше делают упор на украинской трактовке. Официальное заявление ФСБ немецкое СМИ цитирует. Правда, добавляет к нему свой комментарий: "Стоит отметить, что в заявлении ФСБ "о нарушении государственной границы России" речь идет о прибрежных водах украинского полуострова Крым, незаконно аннексированного Россией в 2014 году".
Несмотря на всю серьезность ситуации (украинская провокация разрушает хрупкий паритет по вопросам Крыма) на сайтах крупнейших СМИ США пока не найти ни одного сообщения. Прямо сейчас на подмогу к кораблям ВМСУ движутся еще два военных судна. Возможный конфликт может привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Информационный повод - более чем значимый.
"Американцы могут еще определяться с редакционной политикой, - объяснил корреспонденту АН стрингер, который работает с CNN (из боязни остаться без заказов от телеканала, он попросил не разглашать своего имени). - А кроме того, они могут ждать более убедительных действий от России, чтобы потом подать информацию в контексте российской агрессии. Такое уже было в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. Первые сообщения на CNN появились, когда Россия ввела свои войска для защиты республики".
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