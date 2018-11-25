Опубликовано видео происходящего рядом с Крымским мостом

Рабочие, которые трудятся сейчас на стройке железнодорожной части Крымского моста, размещают в социальных сетях видеоролики того, что творится сейчас в акватории Керчь-Еникальского канала.

На видео можно видеть сторожевой корабль ВМФ России и боевой вертолет, который патрулирует территорию вдоль Крымского моста.

Как пишут местные СМИ, проход под арками Крымского моста перекрыт сухогрузом, а рядом дежурят корабли Погранслужбы ФСБ России.









Фото kerch.fm

Напомним, Из порта Бердянск движутся еще два украинских бронированных артиллерийских судна класса Гюрза, сообщает ФСБ России. Ранее 3 украинских корабля нарушили государственную границу России.