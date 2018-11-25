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ФСБ советует Киеву подумать о последствиях провокаций в Черном море
25 ноября 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Украине, принимающей опасные и безответственные решения в районе Керченского пролива, следовало бы подумать о последствиях этих действий, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.
Сегодня утром три корабля военно-морских сил Украины в Черном море вторглись в территориальные воды Российской Федерации. Украинские корабли незаконно пересекли российскую границу и, совершая опасные маневры, взяли курс на Керченский пролив.
Сейчас в судоходных пролетах Керченского моста расставлены корабли Черноморского флота РФ и Береговой охраны ФСБ России.
К действиям по высадке на палубу кораблей-нарушителей готовы подразделения спецназа. "В интересах украинской стороны будет развернуться и лечь на обратный курс",- отметил источник в российской спецслужбе в разговоре с корреспондентом "РГ".
Как сообщалось ранее, Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли 25 ноября для прохода гражданских судов в целях безопасности.
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