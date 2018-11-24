Посольство России отметило вклад России в безопасность Великобритании

В посольстве РФ отметили, что угроза Британии со стороны запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» снизилась, причем в большей степени благодаря России. Глава Генштаба Великобритании считает РФ опаснее ИГ

Отмечается, что именно Москва «существенно укрепила безопасность» Соединенного Королевства за последние несколько лет.

По мнению посольства, происходящий в Великобритании постоянный поиск врага является как оправданием военных расходов, так и попыткой сохранить роль активного участника международных процессов, передает РИА Новости. Примером агрессивной политики является размещение воинских контингентов вблизи российских границ.

Так в посольстве прокомментировали заявление главы генштаба Великобритании Марка Карлтона-Смита о том, что Россия якобы представляет большую угрозу для королевства и его союзников, чем террористические группировки ИГ и «Аль-Каида» (запрещены на территории России).