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Посольство России отметило вклад России в безопасность Великобритании

24 ноября 2018, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Посольство России отметило вклад России в безопасность Великобритании
pixabay.com

В посольстве РФ отметили, что угроза Британии со стороны запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» снизилась, причем в большей степени благодаря России.

Глава Генштаба Великобритании считает РФ опаснее ИГ

Глава Генштаба Великобритании считает РФ опаснее ИГ

Отмечается, что именно Москва «существенно укрепила безопасность» Соединенного Королевства за последние несколько лет.
По мнению посольства, происходящий в Великобритании постоянный поиск врага является как оправданием военных расходов, так и попыткой сохранить роль активного участника международных процессов, передает РИА Новости. Примером агрессивной политики является размещение воинских контингентов вблизи российских границ.

Так в посольстве прокомментировали заявление главы генштаба Великобритании Марка Карлтона-Смита о том, что Россия якобы представляет большую угрозу для королевства и его союзников, чем террористические группировки ИГ и «Аль-Каида» (запрещены на территории России).

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