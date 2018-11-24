Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что Москва представляет "реальный риск" из-за "распространения дезинформации и различных гибридных угроз". Европе нужно опасаться пропаганды Кремля.

По мнению политика, к докладам чешской разведки по поводу РФ "следует отнестись очень серьезно", передает Radio Praha. Он уверяет, что необходимо усилить стратегические коммуникации и борьбу с дезинформацией в рамках ЕС.