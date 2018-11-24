МИД России прокомментировал заявление Порошенко про голодомор

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление Петра Порошенко, который заявил, что ответственность за голод на Украине в 1932-1933 годы лежит на России как преемнице СССР.

Отмечается, что голод тех лет стал общей трагедией многих народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории Советского союза. Попытки представить те события как геноцид украинского народа не имеют ничего общего с историческими фактами, они антинаучны и политизированы.