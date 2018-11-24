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Украина готовит проект резолюции для ООН по Азовскому и Черному морям
24 ноября 2018, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская сторона готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций проект резолюции о "милитаризации" Российской Федерацией Черного и Азовского морей.
Об этом сегодня сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Екатерину Зеленко. В ведомстве отмечают, что документ планируется подать на 73-й Генассамблее в декабре.
Ранее МИД РФ опубликовало заявление о том, что Россия обеспокоена попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море. Москва призвала Киев воздержаться от авантюр во внутренних водах двух стран.
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