Украина готовит проект резолюции для ООН по Азовскому и Черному морям

Украинская сторона готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций проект резолюции о "милитаризации" Российской Федерацией Черного и Азовского морей. МИД РФ призвал Украину воздержаться от авантюр в Азовском море

Об этом сегодня сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Екатерину Зеленко. В ведомстве отмечают, что документ планируется подать на 73-й Генассамблее в декабре.

Ранее МИД РФ опубликовало заявление о том, что Россия обеспокоена попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море. Москва призвала Киев воздержаться от авантюр во внутренних водах двух стран.