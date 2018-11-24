Глава Генштаба Великобритании считает РФ опаснее ИГ

Начальник Генштаба Вооруженных сил Соединенного Королевства Марк Карлтон-Смит считает, что Россия представляет для Британии более серьезную угрозу, чем "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*. Хакеры рассказали об антироссийской программе Великобритании

Своей точкой зрения Карлтон-Смит поделился с британским изданием The Daily Telegraph. Он отметил, что РФ "готова применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов".

Кроме того, российская сторона выискивает и использует слабые места своих геополитических конкурентов. По мнению генерала, Москва также представляет опасность в сферах космоса и кибербезопасности.

По его словам, угроза ИГ* уменьшилась после уничтожения "географии так называемого Халифата", и сейчас Великобритании и союзным государствам необходимо остерегаться возможной угрозы из России.

Британии приходится фокусировать свое внимание на РФ, в основном, после отравления в Солсбери: "Мы не можем быть спокойны в связи с угрозой или оставить ее без сопротивления", - подчеркнул Карлтон-Смит.

*Запрещенные в РФ террористические организации