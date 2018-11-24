В Приморье сразу два вице-губернатора были освобождены от должности

Сегодня утром стало известно, что в Приморье освободились сразу две должности вице-губернаторов. Согласно последней информации, один политик был уволен, а второй подал в отставку самостоятельно.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко освободил вице-губернатора Алексея Немкова от должности. Ранее он курировал вопросы градостроительства и дорог. Вице-губернатор края Павел Серебряков, который занимался здравоохранением, социальной сферой, спортом и физкультурой, ушел в отставку по собственной инициативе, передает портал "Вести".

Напомним, ранее пост вице-губернатора Приморья также покинула Татьяна Казанцева, в ведении которой были финансы и вопросы тарифов.