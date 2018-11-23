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Порошенко высказался о поездке Путина на полуостров Крым
23 ноября 2018, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер Украины Петр Порошенко рассказал о своем отношении к визиту российского президента Владимира Путина в Крым на расширенное заседание президиума Государственного совета республики.
По словам главы Украины, сказанным в ходе брифинга, такие действия российского президента в Киеве рассматривают исключительно как грубое нарушение международного права.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет", - заявил Петр Порошенко, которого цитирует агентство РБК.
По мнению украинского лидера, Крым - это Украина, "был и всегда будет".
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