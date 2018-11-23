Порошенко высказался о поездке Путина на полуостров Крым

Лидер Украины Петр Порошенко рассказал о своем отношении к визиту российского президента Владимира Путина в Крым на расширенное заседание президиума Государственного совета республики. В Кремле отреагировали на протест Киева из-за посещения Крыма Путиным

По словам главы Украины, сказанным в ходе брифинга, такие действия российского президента в Киеве рассматривают исключительно как грубое нарушение международного права.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что от этих визитов, и пусть нас услышат в России, Крым российским не станет", - заявил Петр Порошенко, которого цитирует агентство РБК.

По мнению украинского лидера, Крым - это Украина, "был и всегда будет".