В Кремле отреагировали на протест Киева из-за посещения Крыма Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева, сделанное накануне в связи с визитом президента Российской Федерации Владимира Путина на полуостров Крым. МИД Украины направил России ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым

Как передает ТАСС, пресс-секретарь руководителя российского государства Дмитрий Песков, отвечая на ноту протеста, заявленную украинским МИД, сообщил: "Этот протест мы не принимаем".

Напомним, ранее, как писали АН, Киев возмутился несогласованной с ним поездкой Владимира Путина в Крым, где прошло расширенное заседание президиума Госсовета республики.