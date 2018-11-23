В Кремле отреагировали на протест Киева из-за посещения Крыма Путиным
23 ноября 2018, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева, сделанное накануне в связи с визитом президента Российской Федерации Владимира Путина на полуостров Крым.
Как передает ТАСС, пресс-секретарь руководителя российского государства Дмитрий Песков, отвечая на ноту протеста, заявленную украинским МИД, сообщил: "Этот протест мы не принимаем".
Напомним, ранее, как писали АН, Киев возмутился несогласованной с ним поездкой Владимира Путина в Крым, где прошло расширенное заседание президиума Госсовета республики.