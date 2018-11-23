МИД Украины направил России ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило в адрес российской стороны ноту протеста в связи с поездкой Владимира Путина в Крым. Об этом сегодня сообщила пресс-служба украинского МИД.

В украинском МИД заявили, что визит на полуостров президента России является "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Согласно заявлению, опубликованному на сайте украинского внешнеполитического ведомства, Киев возмущен тем, что Владимир Путин не согласовал с ним свою поездку на полуостров.