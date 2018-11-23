//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Политика 13+

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым

23 ноября 2018, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым
фотобанк АН

Министерство иностранных дел Украины направило в адрес российской стороны ноту протеста в связи с поездкой Владимира Путина в Крым. Об этом сегодня сообщила пресс-служба украинского МИД.

В украинском МИД заявили, что визит на полуостров президента России является "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Согласно заявлению, опубликованному на сайте украинского внешнеполитического ведомства, Киев возмущен тем, что Владимир Путин не согласовал с ним свою поездку на полуостров.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Новости СМИ2

//Экономика

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» еще 3,8 миллиона долларов

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» еще 3,8 миллиона долларов

Украинский "Нафтогаз" направил в российский "Газпром" заявление об удержании 3,8 млн долларов переплаты за транзит газа в октябре в счет долга по решению Стокгольмского арбитража.

//В мире

МИД: Россия готова к переговорам с США

МИД: Россия готова к переговорам с США

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков в пятницу заявил, что Москва готова к переговорам с Вашингтоном.

//В мире

США: поставка С-300 в Сирию может привести к повторению инцидента с Ил-20

США: поставка С-300 в Сирию может привести к повторению инцидента с Ил-20

Власти Соединенных Штатов Америки не исключают, что поставка Россией ЗРК С-300 сирийским военнослужащим может привести к повторению ошибки, которая стала причиной крушения российского самолета Ил-20.

//В мире

Юлия Тимошенко призвала украинцев подписать с ней контракт

Юлия Тимошенко призвала украинцев подписать с ней контракт

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, стремящаяся стать президентом Украины призвала украинцев подписать с ней контракт "на строительство страны". Тимошенко пообещала дойти "в каждый город и село".

//В мире

Госдума: учения Украины на побережье Азовского моря расцениваются как провокация

Госдума: учения Украины на побережье Азовского моря расцениваются как провокация

В пятницу, 23 ноября, депутат Госдумы РФ от Крыма Дмитрий Белик заявил, что противодесантные учения Украины на побережье Азовского моря расцениваются как провокация, направленная против России.

//Новости МирТесен



//Общество

Где искать работу безработным с высшим образованием, кого не взял "Газмпром"

Где искать работу безработным с высшим образованием, кого не взял "Газмпром"

Депутат Сергей Вострецов рассказал, что к нему на прием приходят люди с просьбами помочь с работой и объясняют, что у них четыре высших образования, но на работу в компании на большую зарплату их не берут.

//Спорт

Экс-главу ЦСКА обвинили в хищениях и взятках

Экс-главу ЦСКА обвинили в хищениях и взятках

Следствие обвиняет экс-начальника управления Минобороны по работе с личным составом, бывшего главу ЦСКА Михаила Барышева в получении взяток на общую сумму 25 млн рублей и в мошенничестве.

//Происшествия

На горящих складах в Большом Волоколамском проезде могут быть ГСМ

На горящих складах в Большом Волоколамском проезде могут быть ГСМ

В Москве в пятницу, 23 ноября, вечером пожар бушует на территории складов в Большом Волоколамском проезде. Внутри помещений здания, в котором произошел пожар, могут находиться люди.

//Спорт

Карякин решил развеять миф о том, что шахматисты являются "скучными ботаниками"

Карякин решил развеять миф о том, что шахматисты являются "скучными ботаниками"

Известный российский шахматист Сергей Карякин решил развеять самый главный миф о представителях своего вида спорта – якобы шахматисты являются "ботаниками", над которыми все смеялись в школе.

//Общество

Татьяна Голикова знает, как мотивировать россиян рожать детей

Татьяна Голикова знает, как мотивировать россиян рожать детей

Вице-премьер Татьяна Голикова обеспокоена данными по рождаемости и считает, что улучшить демографическую ситуацию может доступное жилье. Сейчас рождаемость пошла на спад.

//Общество

В Москве при пожаре на складе с ГСМ погибли два человека

В Москве при пожаре на складе с ГСМ погибли два человека

В результате пожара, произошедшего на северо-западе Москвы в пятнрицу на складе с горюче-смазочными материалами погибли два человека. Три человека во время пожара пострадали.

//Новости партнеров

//Политика

Порошенко высказался о поездке Путина на полуостров Крым

Порошенко высказался о поездке Путина на полуостров Крым

Лидер Украины Петр Порошенко рассказал о своем отношении к визиту российского президента Владимира Путина в Крым на расширенное заседание президиума Государственного совета республики.

//Общество

8-летний Максим спас на пожаре младшего брата и 3 сестер и оказался в приюте

8-летний Максим спас на пожаре младшего брата и 3 сестер и оказался в приюте

В Рязанской области 8-летний мальчик Максим Богдан из многодетной семьи спас на пожаре младшего брата и трех сестер. Трагедия произошла 19 августа в селе Чучково. Одного ребенка спасти не удалось.

//Политика

В Кремле отреагировали на протест Киева из-за посещения Крыма Путиным

В Кремле отреагировали на протест Киева из-за посещения Крыма Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева, сделанное накануне в связи с визитом президента Российской Федерации Владимира Путина на полуостров Крым.

//Шоу-бизнес

Анна Семенович опубликовала смелое фото без макияжа

Анна Семенович опубликовала смелое фото без макияжа

Анна Семенович опубликовала смелое фото без макияжа и не разочаровала своих поклонников. 38-летняя Семенович сфотографировалась в салоне самолета перед полетом. Выглядит певица гораздо моложе своих лет.

//Политика

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым

МИД Украины направил России ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило в адрес российской стороны ноту протеста в связи с поездкой Владимира Путина в Крым. Об этом сегодня сообщила пресс-служба украинского МИД.

//Экономика

Черная пятница: Нефть сорта Brent подешевела до $58,8 за баррель

Черная пятница: Нефть сорта Brent подешевела до $58,8 за баррель

В пятницу, 23 ноября, на торгах стоимость нефти сорта Brent упала ниже $60 за баррель. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года- $58,99 за баррель.

//Общество

В Казани выбрали "Красу студенчества России-2018"

В Казани выбрали "Красу студенчества России-2018"

В Казани завершился финальный этап конкурса "Краса студенчества России-2018". В финале за титул самой красивой и талантливой боролись 12 студенток из шести федеральных округов России.

//Общество

В Москве на глазах прохожих рухнул бизнес-центр «Северянин»

В Москве на глазах прохожих рухнул бизнес-центр «Северянин»

В Москве в пятницу, 23 ноября, на глазах прохожих рухнул бизнес-центр «Северянин». В Интернет попала видеозапись обрушения здания. В районе бизнес-центра образовалась пробка.

//Новости СМИ2

//В мире

В Китае студент совершил нападение на учащихся и преподавателей колледжа

В Китае студент совершил нападение на учащихся и преподавателей колледжа

В результате вооруженного нападения на территории транспортно-технического колледжа в провинции Юньнань на юго-западе Китая по меньшей мере один человек погиб, 11 - получили травмы.

//Спорт

«Ахмат» потерпел поражение от ЦСКА - 0:2

«Ахмат» потерпел поражение от ЦСКА - 0:2

В матче 15-го тура Российской Премьер-лиги «Ахмат» встретился с ЦСКА. Матч прошел на «Ахмат Арене» 23 ноября. Главный арбитр матча Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

//В мире

Помпео: США не пустят в страну караван мигрантов

Помпео: США не пустят в страну караван мигрантов

Америка не допустит на свою территорию участников так называемого каравана мигрантов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря Соединенных штатов Майкла Помпео.

//Общество

В Сочи хотят снести жилой дом, в котором живут 300 семей

В Сочи хотят снести жилой дом, в котором живут 300 семей

В Сочи власти города хотят признать незаконнопостренным и снести 420-квартирный жилой дом. Дом был построен в Адлерском районе по улице Белорусской. Квартиры в новостройке покупали жители из разных регионов.

//Общество

Российские миллиардеры спешно продают свои дорогие игрушки - яхты

Российские миллиардеры спешно продают свои дорогие игрушки - яхты

Российские миллиардеры распродают свои дорогие игрушки – яхты. Александр Мамут и Василий Анисимов владельцы судов из топ-30 рейтинга Forbes яхт российской бизнес-элиты уже избавились от своих "лодочек"

//Культура

Известный актер раскрыл внебрачного сына Александра Абдулова

Известный актер раскрыл внебрачного сына Александра Абдулова

Актер Георгий Мартиросян был одним из лучших друзей своего коллеги, популярного актера Александра Абдулова. Мартиросян рассказал тайне друга в программе Бориса Карчевникова "Судьба человека".

//Политика

Пушков прокомментировал слова Тимошенко о массовом бегстве украинцев

Пушков прокомментировал слова Тимошенко о массовом бегстве украинцев

Российский сенатор, член Совет Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал недавние слова Юлии Тимошенко о том, что украинцы "массово и панически" бегут из страны.

//Общество

Женщины не хотят рожать второго ребёнка из-за отношения к себе при первом опыте

Женщины не хотят рожать второго ребёнка из-за отношения к себе при первом опыте

За 9 месяцев 2018 г. рождаемость в России сократилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А 2017-й стал годом ещё более значительного уменьшения – сразу на 17%.

//Общество

Путин призвал показывать реальные зарплаты и пенсии, а не красивые цифры

Путин призвал показывать реальные зарплаты и пенсии, а не красивые цифры

Владимир Путин в Крыму на совещании членов Госсовета стремиться к тому, чтобы показатели заработанных плат и пенсий россиян выражались в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.

//Политика

Лавров: Россия не станет умолять Запад отменить санкции

Лавров: Россия не станет умолять Запад отменить санкции

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези заявил, что российская экономика должна научиться жить в режиме санкций и ни от кого не зависеть.

//Культура

Суд для писателей, продолжающих классические произведения, - читательский спрос

Суд для писателей, продолжающих классические произведения, - читательский спрос

В эксклюзивном интервью "Аргументам недели" известный писатель и журналист Денис Драгунский, прототип художественного персонажа своего прославленного отца Виктора Драгунского, признаёт право писателей продолжать классические шедевры, но...

//В мире

Захарова: "Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает?"

Захарова: "Веганская еда-то чем безопасности Украины угрожает?"

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова высказалась о расширение на Украине списка российских книг, запрещенных к продаже на территории страны.

//Общество

Умер поэт - автор слов на мелодию марша "Прощание славянки" Аркадий Федотов

Умер поэт - автор слов на мелодию марша "Прощание славянки" Аркадий Федотов

В Хабаровске на 89-м году жизни умер член Союза российских писателей, поэт Аркадий Федотов, написавший слова на мелодию марша "Прощание славянки". Церемония прощания с Аркадием Федотовым пройдет 26 ноября.

//Здоровье

Опубликован вероятный список запрещенных лекарств для водителей

Опубликован вероятный список запрещенных лекарств для водителей

ГИБДД совместно с Минздравом РФ прорабатывают вопрос о введении запрета на некоторые медицинские препараты ввиду их непредсказуемого воздействия на водителя транспортного средства.

//Общество

Путин провел в Крыму заседание Госсовета по исполнению майского указа

Путин провел в Крыму заседание Госсовета по исполнению майского указа

Президент Владимир Путин 23 ноября провёл в Крыму расширенное заседание президиума Госсовета. В заседании, посвященном выполнению майских указов президента, приняли участие члены кабмина и главы регионов.

//Непознанное

Гонки самолетов и НЛО над Антарктидой попали на камеру

Гонки самолетов и НЛО над Антарктидой попали на камеру

Уфолог Скотт Уоринг, рассматривая спутниковые снимки неба над Антарктидой, заметил необычные гонки самолетов и НЛО. По его мнению, самолеты передвигались на низкой высоте, чтобы избежать радаров.

//Происшествия

Автомобиль Lexus на предельной скорости врезался в БТР, водитель погиб

Автомобиль Lexus на предельной скорости врезался в БТР, водитель погиб

В Иркутской области водитель автомобиля Lexus GS300 так торопился, что рискнул протаранить армейское оцепление. Набрав скорость в 170 км/ч, автомобиль врезался в замыкавший колонну БТР.

//Общество

Самолет военно-транспортной авиации сел на аэродроме Бельбек в Крыму

Самолет военно-транспортной авиации сел на аэродроме Бельбек в Крыму

Всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 сел в крымском военном аэродроме Бельбек. Накануне новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 450 метров была достроена силами стройкомплекса министерства.

//Общество

Синоптики дали прогноз погоды на новую неделю в Москве: подморозит до минус 14

Синоптики дали прогноз погоды на новую неделю в Москве: подморозит до минус 14

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и Московской области на следующую неделю. По прогнозу замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, подморозит со вторника, 27 ноября.

//Армия

В ФСО первый этап учений в Кремле назвали успешным

В ФСО первый этап учений в Кремле назвали успешным

В Центре общественных связей Федеральной службы охраны РФ, ранее отказавшемся комментировать взлет двух вертолетов с территории Кремля, сообщили, что первый этап плановых учений прошел успешно.

//Общество

АН показали, как хакеры «взломали» сайт британского МИД и добыли документ

АН показали, как хакеры «взломали» сайт британского МИД и добыли документ

Пробелы в системе кибербезопасности стали причиной, почему хакеры Anonimous сумели добыть ведомость с финансовым отчетом о тратах на гибридную войну, которую обеспечивает министерство иностранных дел Великобритании. В ней перечислены получатели грантов, которые выделяет Англия на информборьбу.

//Шоу-бизнес

Самое страшное воспоминание детства - вечно пьяный отец, призналась Рита Дакота

Самое страшное воспоминание детства - вечно пьяный отец, призналась Рита Дакота

Рита Дакота очень откровенна как в соцсетях, так и в своем творчестве. Но одна из ее песен удивила многих, поклонники поняли, что о своем детстве с отцом-алкоголиком девушка не рассказывала никому.

//В мире

В Британии арестованный за укус полицейского щенок вернулся домой

В Британии арестованный за укус полицейского щенок вернулся домой

Четырехмесячного щенка чау-чау, угодившего за решетку в Великобритании за укус полицейского, вернули хозяевам. Об этом сегодня сообщает газета Daily Mail со ссылкой на полицию графства.

//Общество

Эксперт оценил шансы российского истребителя Су-57 против американского F-35

Эксперт оценил шансы российского истребителя Су-57 против американского F-35

Министерство обороны России 19 ноября опубликовало уникальные кадры полета новейшего истребителя Су-57 в небе над Сирией. Так, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец сравнил российскую машину с американским истребителем F-35.

//Общество

Песков прокомментировал появление вертолетов над Кремлем

Песков прокомментировал появление вертолетов над Кремлем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об учениях ФСО, которые в четверг привлекли внимание москвичей полетом двух вертолетов над Кремлем.

//Здоровье

Озвучен простой способ быстро снизить артериальное давление без помощи медиков

Озвучен простой способ быстро снизить артериальное давление без помощи медиков

Назван простой способ снизить артериальное давление без помощи медицинских специалистов. Об этом рассказывается в заметке, которая некоторое время назад появилась в русскоязычном сегменте интернета.

//Шоу-бизнес

Лолита Милявская несколько дней хвалится подарками на юбилей

Лолита Милявская несколько дней хвалится подарками на юбилей

Певице Лолите Милявской 14 ноября исполнилось 55 лет, и вот уже вторую неделю артистка, у которой около двух миллионов подписчиков в Instagram, демонстрирует в соцсети подарки.

//Общество

Крым вновь изображен российским на карте мира

Крым вновь изображен российским на карте мира

Крым вновь был изображен российским на карте мира. На этот раз республику вне украинских границ изобразил всемирный сервис картографии OpenStreetMap.

//Общество

Путин посетил Военный инновационный технополис «Эра» в Анапе

Путин посетил Военный инновационный технополис «Эра» в Анапе

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября посетил Военный инновационный технополис «Эра», созданный в Анапе в Краснодарском крае. Технополис «Эра» создан в соответствии с Указом Президента от 25 июня 2018 года.

//Армия

СК опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

СК опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Следственный комитет Российской Федерации накануне опубликовал кадры осмотра мест крушения самолета СУ-24М и спасательного вертолета в Сирийской Арабской Республике в 2015 году.

//Политика

В Кремле названа дата большой пресс-конференции Владимира Путина

В Кремле названа дата большой пресс-конференции Владимира Путина

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 20 декабря. О месте проведения пресс-конференции будет объявлено дополнительно. Аккредитация открыта до 7 декабря.

//В мире

На Украине запрещены не только российские энциклопедии, но и кулинарные книги

На Украине запрещены не только российские энциклопедии, но и кулинарные книги

Украинские власти запретили еще пять российских книг. В Госкомитете телевидения и радиовещания Украины расшири список российский изданий, запрещенных к продаже на территории страны.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры