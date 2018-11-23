Пушков прокомментировал слова Тимошенко о массовом бегстве украинцев

Российский сенатор, член Совет Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал недавние слова Юлии Тимошенко о том, что украинцы "массово и панически" бегут из страны. Украинцы массово и панически бегут из страны, заявила Тимошенко

По его мнению, к такому итогу привела "пятилетка майдана". Сенатор отметил, что российская оценка ситуации кому-то может показаться предвзятой, однако Тимошенко видит картину изнутри.

Напомним, ранее АН сообщали, что лидер партии "Батькивщина" считает жизнь на Украине выживанием. По ее словам, украинский народ массово бежит с территории государства.