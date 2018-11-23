Лавров: Россия не станет умолять Запад отменить санкции

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези заявил, что российская экономика должна научиться жить в режиме санкций и ни от кого не зависеть.

По словам Лаврова, введение антироссийских санкций было политизированным решением, и российская сторона не намерена умолять западные страны отменить их.

"Не мы заваривали эту кашу. И мы не будем умолять наших коллег в Европе или где бы то ни было еще эти санкции отменять", - сказал министр, чьи слова цитирует RT.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что России не следует зависеть от партнеров, которые на сегодняшний день доказали свою ненадежность.