В Кремле названа дата большой пресс-конференции Владимира Путина

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 20 декабря. О месте проведения пресс-конференции будет объявлено дополнительно, - сообщается сегодня, 23 ноября, на сайте Кремля.

Объявлено начало приема заявок на аккредитацию. Аккредитация открыта с 15.00 мск 23 ноября до 17.00 мск 7 декабря 2018 года только на сайте www.kremlin.ru. В этом году большая пресс-конференция станет для Владимира Путина 14-й.

Большие ежегодные пресс-конференции главы государства привлекают повышенное внимание общественности и журналистов. Во время свои пресс-конференций президент отвечает на вопросы в прямом эфире.