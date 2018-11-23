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В Кремле названа дата большой пресс-конференции Владимира Путина
23 ноября 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 20 декабря. О месте проведения пресс-конференции будет объявлено дополнительно, - сообщается сегодня, 23 ноября, на сайте Кремля.
Объявлено начало приема заявок на аккредитацию. Аккредитация открыта с 15.00 мск 23 ноября до 17.00 мск 7 декабря 2018 года только на сайте www.kremlin.ru. В этом году большая пресс-конференция станет для Владимира Путина 14-й.
Большие ежегодные пресс-конференции главы государства привлекают повышенное внимание общественности и журналистов. Во время свои пресс-конференций президент отвечает на вопросы в прямом эфире.
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