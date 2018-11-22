Порошенко заявил о бесповоротном расставании с Россией

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что внесение изменений в Конституцию страны о курсе на вступление в НАТО и ЕС является помимо прочего сигналом для России. Конституционный суд Украины принял поправки в конституцию с курсом на ЕС и НАТО

"Фиксируя в Конституции обязательность курса на вступление в НАТО и ЕС, мы посылаем месседж и в Москву: расстаемся окончательно и бесповоротно. Россия как страна-агрессор не имеет и не будет иметь вето на наше вступление ни в НАТО, ни в Европейский Союз", — сказал он во время выступления в Верховной раде перед голосованием за внесение изменений, передает РИА Новости. По мнению Порошенко, Украина не потеряла бы Крым, если бы была членом НАТО.