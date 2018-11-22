Лавров: Зацикленность США на санкциях приобрела параноидальный характер

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, «зацикленность на санкциях в США приобрела параноидальный характер». При этом Москва настроена на диалог с Вашингтоном.

Лавров в интервью итальянскому агентству «Аджи» упрекнул США за разыгрывание «российской карты» в интересах внутренней политики, а также культивировании «недоверия» к России и «русофобиии». «О постоянно расширяющихся запретах на взаимодействие с Россией даже не говорю», - заявил министр.

Лавров добавил, что невозможность трудиться над налаживанием отношений между Россией и США ведет к потере возможности задействовать большой потенциал сотрудничества, а также «тормозит решение многих насущных вопросов не только двусторонней, но и международной повестки дня».