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Молодые депутаты Кубани посетили Совет Федерации

22 ноября 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Молодые депутаты Кубани посетили Совет Федерации

По поручению главы регионального парламента Юрия Бурлачко была организована поездка членов Совета молодых депутатов Краснодарского края в Москв, в Совет Федерации Федерального Собрания РФ.

Знакомство молодых парламентариев с работой законодателей федерального уровня стало возможным благодаря победе комитета СМД по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию в конкурсе на звание «Лучший комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края» по итогам 2017 года.

Деятельность профильного комитета Совета Федерации изучали секретарь СМД края Олег Бойченко, а также Мирон Давришев и Сергей Урайкин, которые представляли Курганинский и Белореченский районы. Возглавил делегацию председатель Совета молодых депутатов Кубани, председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов. В ее состав также вошел зампред комитета краевого парламента по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко.

Двухдневная программа пребывания в столице включала встречу кубанских депутатов с сенаторами от Краснодарского края Владимиром Бекетовым и Алексеем Кондратенко. Также законодатели приняли участие в заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, обсудили на «круглом столе» роль молодежного парламентаризма в системе гражданского общества, ознакомились с работой Государственной Думы.

Накопленный в Краснодарском крае опыт по объединению молодых законодателей разного уровня вызывает интерес у других субъектов страны. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко неоднократно подчеркивал значимость института Совета молодых депутатов.

«Сегодня можно смело сказать, что в крае создан эффективный и работоспособный Совет молодых депутатов. За годы своего существования он стал настоящей школой командной работы, школой политического лидерства, серьезной управленческой кузницей парламентариев. Он объединяет ярких личностей, зачастую совсем непохожих друг на друга. У них разные убеждения, разные взгляды, но цель у всех одна – это сильная Россия и процветающая Кубань», – акцентировал Юрий Бурлачко.

Кубанским парламентом учреждено два конкурса для молодых депутатов: на звание «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края» и «Лучший комитет Совета молодых депутатов Краснодарского края», победителей которых традиционно отмечают на ежегодном общем собрании СМД.

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