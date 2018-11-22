Кто станет новым главой ГРУ?

Временное исполнение обязанностей начальника Главного разведывательно управления Генштаба ВС РФ после кончины Игоря Коробова возложено на первого замглавы управления вице-адмирала Игоря Костюкова. Умер глава ГРУ, Герой России Игорь Коробов

Как сообщили три источника, близких к Министерству обороны, он же является самым вероятным кандидатом на данный пост. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает агентство РБК.

Именно он представлял ГРУ на последних публичных мероприятиях, посвященных столетию организации. В частности, показывал президенту Путину уникальные архивные документы.

Возможное назначение Костюкова чревато ужесточением действий России, по мнению иностранных экспертов. Возможно, по этой же причине он уже два года как включен в санкционный список США.