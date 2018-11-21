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Сенаторы призвали СБ обновить условия применения Россией ядерного оружия
21 ноября 2018, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
Совет Федерации предложил Совбезу обновить условия применения Россией ядерного оружия. Сенаторы и представители Минобороны, Генштаба и Совбеза считают, что необходимо четко определить факторы для принятия решения об ответе на использование противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия.
Авторы инициативы обратили внимание на отсутствие законов о Вооруженных силах, военном строительстве, а также гражданском контроле над оборонной деятельностью.
Как полагают политики, в настоящий момент появилась необходимость в разработке проекта "Национальной военной стратегии".
Сенаторы и представители военных ведомств решили дать рекомендации, так как в последнее время повышается риск разрешения мировых, региональных и локальных проблем средствами вооруженного насилия, развязывания крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия, - сообщает РИА Новости.
В рекомендательном документе говорится, что в мире появляются новые виды оружия и военной техники, происходит трансформация форм и способов ведения боевых действий.
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