Худрука «Ералаша» Бориса Грачевского не пустили в Грузию

Художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского не пустили в Грузию. Грачевский прибыл в Тбилиси на открытие кинофестиваля «Свидание с Россией», но его не пропустили на таможне. Отказ, как рассказал Грачевский, связан с недавним посещением им Абхазии, - передал Пятый канал.

«Фестиваль открывается, но нас не пустили. Если что-то решится по дипломатическим каналам, то мы вернёмся», — рассказал он Nation News. По словам создателя «Ералаша», частично сорваны его встречи и концерты. У него были запланированы встречи с детьми. «Я живу вне политики, но я расстроился, что огромное количество встреч с грузинскими деятелями не состоится», — посетовал Грачевский.

Напомним, Грузия не признает независимость Абхазии. Фестиваль российского кино «Свидание с Россией» проходит в грузинской столице с 21 по 23 ноября. В октябре он уже прошел в Армении и Молдове.