В Совфеде не исключили, что власти США вмешивались в выборы главы Интерпола

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров в среду не исключил, что власти Соединенных Штатов Америки вмешивались в выборы руководителя Интерпола.

Политик отметил, что формально выборы главы организации являются тайными, однако, очевидно, что страны-участницы Интерпола подвергались "обработке" и давлению. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова Джабарова, вероятнее всего, США "нагло вмешались" в избирательный процесс.

Напомним, ранее сегодня был избран новый президент Интерпола. Уже известно, что им стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.