Вашингтон высказался о российском кандидате на пост главы Интерпола

Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что американская сторона не поддержит кандидата от России Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. В Кремле письмо американских сенаторов сочли давлением на Интерпол

Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС. Белый дом поддерживает кандидатуру представителя Южной Кореи Ким Чен Янга и призывает другие страны голосовать за него же.

Соединенные штаты опасаются, что если главой Интерпола станет россиянин, то Москва станет использовать международную организацию для преследования политических оппонентов.

Ранее американские сенаторы в обращении к американскому президенту Дональду Трампу призвали главу государства помешать назначению россиянина главой Интерпола.

Украина и Литва пригрозили выходом из организации. А в Кремле, как ранее сообщали АН, сочли подобное поведение, письмо сенаторов в частности, давлением на Интерпол.