//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за 71-летнего Бари Алибасова
- Экс-супруге Джигарханяна вынесли приговор
- Максим Галкин рассекретил конфликт с Александром Масляковым
- Кинопродюсеры страхуются, на съемках будет работать координатор постельных сцен
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Вашингтон высказался о российском кандидате на пост главы Интерпола
20 ноября 2018, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]
Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что американская сторона не поддержит кандидата от России Александра Прокопчука на пост главы Интерпола.
Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС. Белый дом поддерживает кандидатуру представителя Южной Кореи Ким Чен Янга и призывает другие страны голосовать за него же.
Соединенные штаты опасаются, что если главой Интерпола станет россиянин, то Москва станет использовать международную организацию для преследования политических оппонентов.
Ранее американские сенаторы в обращении к американскому президенту Дональду Трампу призвали главу государства помешать назначению россиянина главой Интерпола.
Украина и Литва пригрозили выходом из организации. А в Кремле, как ранее сообщали АН, сочли подобное поведение, письмо сенаторов в частности, давлением на Интерпол.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
В Бежецке Тверской области пропала 14-летняя девочка Полина Комарова
//В мире
Писатель обозначил форпост России против будущего плацдарма НАТО на Украине
//Новости СМИ2
//Политика
//Новости МирТесен
//В мире
В 16 регионах Украины из-за акций протеста перекрыто движение транспорта
//Общество
Сенатор раскритиковала журналистов, перевравших ее слова о пользе голодания
Певица Азиза сделала признание, как пережила убийство Талькова и потерю ребенка
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
//Спорт
Дзюба вошел в состав сборной России по футболу на матч со Швецией
//Общество
В сети попало видео, как в Северодвинске учительница лупила детей скакалкой
//Здоровье
//Политика
В Кремле письмо американских сенаторов сочли давлением на Интерпол
//Новости СМИ2
//Общество
Почему приём мочегонных и слабительных приводит к различным заболеваниям?
//Общество
На Украине в ОБСЕ нашли брата российского кандидата на пост главы Интерпола
//Общество
Росстат: реальный доход россиян за октябрь увеличился на 4,3%
//В мире
США ввели санкции в отношении двух российских компаний и главы одной из них
//Общество
Как Борис Ельцин обманул Евгения Осина на 400 тысяч долларов
//Общество
ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием на похороны
Кинопродюсеры страхуются, на съемках будет работать координатор постельных сцен
//Политика
МВД РФ предложило вернуть бессрочный вид на жительство в России
//Общество
Кошка угробила все нажитое в роскошном особняке популярного телеведущего
Жители Нью-Йорка стали свидетелями появления НЛО в небе над городом
//Общество
Эксперты оценили предложение штрафовать безработных за неуплату взносов
//Общество
Стало известно зачем на Донбассе силовики заставляют пачкать новые колеса
Настя Ивлеева и ее "мужские 15 сантиметров" получили престижную премию
Студентов Керченского политехнического колледжа вновь эвакуировали
Безработных в России предложили штрафовать за неуплату взносов
//Общество
//Здоровье
Опубликован список самых ранних симптомов наступающего микроинсульта мозга
//В мире
МВД: Прокопчук при избрании будет работать только в интересах Интерпола
//Наука
Космический «грузовик» Cygnus прибыл на МКС с мороженым и фруктами
//Общество
В сети обсуждают, как глава Карелии дал совет женщине с маленькими детьми