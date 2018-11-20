В Кремле письмо американских сенаторов сочли давлением на Интерпол
20 ноября 2018, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские сенаторы, призвавшие на выборах главы Интерпола проголосовать против кандидатуры россиянина, вмешиваются в выборный процесс.
По его мнению, письмо с призывом не допустить избрания российского кандидата Александра Прокопчука на пост главы Интерпола является наглядным примером давления.
"Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации", - сказал Дмитрий Песков журналистам, передает "Коммерсантъ".
Ранее сенаторы США призвали членов Генеральной ассамблеи международной организации голосовать против российского гражданина. Против избрания Прокопчука выступили и власти Украины.
Также о своем недовольстве кандидатурой генерал-майора МВД России заявила Литва, пригрозившая своим выходом из Международной организации уголовной полиции.