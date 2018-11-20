МВД РФ предложило вернуть бессрочный вид на жительство в России

МВД Российской Федерации предложило вернуть бессрочный вид на жительство для иностранных граждан.

Временно исполняющая обязанности начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что законопроект планируется внести в правительство в ближайшие дни.

Казакова рассказала, что в миграционные службы приходит множество обращений, когда иностранцы забывали продлевать вид на жительство после истечения пяти лет, - сообщает РИА Новости.

"Иностранный гражданин, который постоянно уже проживает на территории РФ, получает пенсию, пособия, может избираться и быть избранным, отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранного гражданина", — отметила представитель управления по вопросам миграции МВД в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по делам СНГ. Как объяснила Казакова, законопроект предусматривает возвращение бессрочного срока действия вида на жительство, существовавшего до 2002 года.

Вид на жительство — документ, который выдают иностранному гражданину в подтверждение его права постоянно проживать в России, а также свободно выезжать и въезжать в страну.

Вид на жительство иностранцу, признанному в России беженцем или получившему временное убежище и ставшему участником госпрограммы, оформляется на срок действия свидетельства участника госпрограммы.