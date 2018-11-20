Денис Пушилин официально вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин официально вступил в должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает Донецкое агентство новостей. Новоизбранный глава ДНР Пушилин подумал о будущем, даже о смерти

В ходе торжественной церемонии инаугурации, завершившейся в здании "Донбасс Оперы" в Донецке, Пушилин присягнул на верность народу республики в присутствии почти тысячи человек.

На ней присутствовали представители министерств и ведомств ДНР, а также делегации из России, Южной Осетии, ЛНР, Абхазии, политики и общественные деятели из Франции, Германии, Финляндии, Дании.

"Клянусь соблюдать Конституцию ДНР и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять обязанности главы ДНР, верно служить народу", - провозгласил Пушилин.

Напомним, как ранее сообщали АН, Пушилин был избран главой самопровозглашенной ДНР 11 ноября по результатам проведенных в республике выборов, которые на Западе сочли нелегитимными.