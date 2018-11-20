Денис Пушилин официально вступил в должность главы ДНР
20 ноября 2018, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]
Денис Пушилин официально вступил в должность главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает Донецкое агентство новостей.
В ходе торжественной церемонии инаугурации, завершившейся в здании "Донбасс Оперы" в Донецке, Пушилин присягнул на верность народу республики в присутствии почти тысячи человек.
На ней присутствовали представители министерств и ведомств ДНР, а также делегации из России, Южной Осетии, ЛНР, Абхазии, политики и общественные деятели из Франции, Германии, Финляндии, Дании.
"Клянусь соблюдать Конституцию ДНР и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять обязанности главы ДНР, верно служить народу", - провозгласил Пушилин.
Напомним, как ранее сообщали АН, Пушилин был избран главой самопровозглашенной ДНР 11 ноября по результатам проведенных в республике выборов, которые на Западе сочли нелегитимными.