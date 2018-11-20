Избирательной системе Кубани – 25 лет

20 ноября избирательной системе Краснодарского края исполнилось четверть века. От имени и по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко работников избирательных комиссий всех уровней поздравил первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко.

Торжественное мероприятие состоялось в конференц-зале краснодарского гостиничного комплекса «Интурист». Гостями торжества стали вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский, Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, председатель Общественной палаты края Любовь Попова, председатель Совета при главе администрации края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев, члены избирательных комиссий края, представители ведущих региональных СМИ.

На праздник были приглашены председатели избиркома Кубани разных лет: Сергей Даниленко, руководивший комиссией в 1995 – 1999 годы, а ныне являющийся председателем избиркома Севастополя, Вера Галушко, возглавлявшая Крайизбирком с 2001 по 2010 годы, сейчас она – председатель городской Думы Краснодара. Почетных гостей приветствовал действующий председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко, который в своем выступлении назвал работу избиркома прошлых лет прочным фундаментом для дальнейшей деятельности.

Официальная часть мероприятия включала в себя несколько блоков поздравлений от администрации Краснодарского края, ЗСК, ЦИК России, Избирательной комиссии Краснодарского края.

Алексей Копайгородский от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева отметил сплоченность коллектива Крайизбиркома и большой армии его помощников, профессионализм которых позволяет успешно проводить избирательные кампании самого разного уровня.

Первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко передал поздравления от председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко, подчеркнув, что в текущем году совпали две знаменательные даты: 25-летие основного закона страны и 25-летие российской избирательной системы. За эти годы в России установились принципы электоральной демократии. Существующая в нашей стране избирательная система является одной из самых демократичных в мире, она постоянно совершенствуется, в практику работы избирательных комиссий всех уровней вводятся современные средства учета мнения избирателей.

«Благодаря вашему труду в крае сделано многое для того, чтобы граждане могли свободно делать свой выбор», – обратился к виновникам торжества первый вице-спикер ЗСК.

Николай Гриценко также отметил сложившиеся тесные связи между Крайизбиркомом и депутатами кубанского парламента. Создана полноценная законодательная база, которая регулярно актуализируется. Члены

Крайизбиркома активно пользуются имеющимся у них правом законодательной инициативы.

Далее Николай Гриценко вручил почетные грамоты и благодарственные письма ЗСК наиболее отличившимся в работе специалистам. С ответным словом выступила председатель Адлеровской территориальной избирательной комиссии Сочи Светлана Маева.

Завершилось мероприятие концертным номером, подготовленным для виновников и гостей праздника.