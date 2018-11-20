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Информационная повестка дня
20 ноября 2018, 15:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В Законодательном Собрании Краснодарского края по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко состоялось расширенное заседание комитета по вопросам информационной политики. На повестке дня – обсуждение плана нормотворческой и контрольной деятельности профильного комитета на 2019 год и вопроса о доступе кубанцев к информации через такие каналы, как Интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в сети Интернет, а также мессенджеры.
Провел совещание первый вице-спикер кубанского парламента Николай Гриценко. В работе приняли участие руководитель департамента информационной политики края Владимир Пригода, первый заместитель руководителя департамента информатизации и связи края Денис Бережной, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ЮФО Виктория Меньшикова, представители правового и финансово-экономического управлений ЗСК.
Участники расширенного заседания предложили рассмотреть в 2019 году следующие проекты постановлений ЗСК: о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по ЮФО в 2018 году; «Об утверждении правил аккредитации журналистов СМИ при ЗСК», «Об общественном Совете при ЗСК по этике и нравственности» и «О ротации членов экспертно-консультативного совета при комитете Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам информационной политики».
Далее участники совещания обсудили современные средства доступа кубанцев к информации. В своем выступлении руководитель департамента информационной политики края Владимир Пригода акцентировал внимание на том, что проблема сокращения количества традиционных СМИ является актуальной в нашем регионе. Только за последние полтора года их на Кубани стало на 170 меньше. Однако, как заметил докладчик, ни одно государственное СМИ не было закрыто. В то же время, отметил он, на фоне уменьшения количества газет и телеканалов набирают популярность электронные сетевые СМИ: социальные сети, различные мессенджеры и новостные каналы.
Сейчас, как прозвучало в выступлениях, аудиторию Краснодарского края можно условно разделить на две большие группы: первая – население в возрасте от 45 лет и старше, предпочитающее получать информацию посредством традиционных СМИ (телевидения, радио и газет). Вторая группа ориентирована на Интернет-источники (Интернет-телевидение, новостные сайты, социальные сети). Поскольку больше половины кубанцев уже имеют компьютеры, планшеты и смартфоны, а скорость мобильного и проводного Интернета продолжает расти, эта группа, как отмечалось на совещании, с каждым годом будет только увеличиваться.
- Однако традиционные средства массовой информации не собираются с легкостью сдавать свои позиции. Тем более что многие читатели, телезрители и пользователи Интернета сегодня хотят не просто получить оперативную информацию из всемирной паутины, но и иметь возможность доступа к проверенной аналитической информации. Радует, что интернет-аудитория Кубани в настоящее время насчитывает более 2,5 млн. человек, а это, согласитесь, позволяет говорить о востребованности контента, который традиционные СМИ предлагают своим подписчикам, и об их активном участии в формировании информационной повестки, – отметил председатель профильного комитета Николай Гриценко.
По итогам принято решение взять вопрос на контроль и вернуться к нему в первом квартале 2019 года.
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