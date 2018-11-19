ЕС пообещал принять "целевые меры" в связи с ситуацией в Азовском море
19 ноября 2018, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]
Об обсуждении ситуации на Азове министрами иностранных дел заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. "Целевые меры" будут приняты в ближайшие дни или недели, сообщила она.
Могерини заявила на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС, что Брюссель посылает России "ясный сигнал" насчет ситуации в Азовском море. По мнению Могерини, в осложнении ситуации на Азове якобы виновата только Россия.
США и Украина утверждают, что Россия совершает "агрессивные действия" в Черном и Азовском морях. После заседания комиссии по стратегическому сотрудничеству такое совместное заявление сделали две страны.