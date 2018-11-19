И.о. липецкого губернатора подал пример, как надо зарабатывать

Журналисты раскопали, что легальный доход автора фразы «если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете», и.о. липецкого губернатора Игоря Артамонова, превысил 131 млн рублей.



Как утверждают СМИ, у семьи безграмотного составителя презентации «В будущее вместе» в собственности VIP-апартаменты в России (150 кв метров) и Германии (146 кв метров), поместье (2,5 тыс кв метров) с дворцом (409 кв метров), автомобили Porsche Panamera, Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.



На упрёк руководителя региона, что люди мало зарабатывают можно ответить, что где уж нам заработать, когда вы всё уже заработали до нас. С таким отношением к своим потенциальным избирателям Артамонов вряд ли станет законно избранным губернатором. Тем более с таким талантом к заработкам ему прямая дорога в бизнес. Вот только не понятно, где Кремль находит такой недалёкий кадровый резерв.