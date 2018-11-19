Песков: послание Путина Федеральному Собранию может быть перенесено

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 19 ноября, заявил, что послание президента России Владимира Путина, обращённое к депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации, может быть перенесено.

Путин запустил первую нитку газопровода «Турецкий поток»

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ, пока нет сроков проведения послания, они скоро будут определены. "В этом нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже", - отметил Песков.

По словам официального представителя Кремля, скорее всего, послание состоится в следующем году.

Песков не исключил, что Владимир Путин примет участие в съезде правящей партии "Единая Россия", который запланирован на декабрь 2018 года.



"Съезд «Единой России», насколько я знаю, действительно готовится​​​. И нельзя исключать, что Владимир Путин примет участие, как он это делал в предыдущие годы", — заключил пресс-секретарь российского президента.

Владимир Путин 19 ноября в Стамбуле запустил первую нитку газопровода "Турецкий поток".