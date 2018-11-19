Путин запустил первую нитку газопровода «Турецкий поток»

Владимир Путин в Стамбуле запустил первую нитку газопровода «Турецкий поток». Глава Российского государства вместе с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом принял участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток».

«Газпром» завершил строительство глубоководной части новой газовой магистрали», — заявил на церемонии Путин.

Российский лидер на церемении открытия газопровода отметил, что проект носит созидательный характер и «не направлен против интересов кого бы то ни было».

Путин поблагодарил своего турецкого коллегу Эрдогана за политическую волю и мужество в реализации проекта.

Теперь российский газ пойдет в Турцию, а затем может поступить в Южную Европу. Проект «Турецкий поток» — замена «Южному потоку», проект которого был остановлен из-за Евросоюза.

Президент Турции Эрдоган заявил: «С геополитической точки зрения проект имеет историческую значимость». Эрдоган выразил надежду, что в 2019 году газопровод будет готов к эксплуатации, - передает РБК. Помимо морской части еще должна быть достроена наземная часть по территории Турции.