На Украине сторонники автокефалии окружили резиденцию митрополита УПЦ
18 ноября 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Десятки сторонников автокефалии Украинской церкви в городе Кривой Рог Днепропетровской области пытались штурмовать резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема.
Об этом сообщается на странице УПЦ в Facebook. Нападавшие пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея за то, что тот не поддерживает автокефалию.
В УПЦ отмечают, что за происходящим наблюдали представители Национальной полиции. Однако с их стороны не предпринималось никаких попыток помешать людям, проявлявшим агрессию.
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