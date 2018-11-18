На Украине сторонники автокефалии окружили резиденцию митрополита УПЦ

Десятки сторонников автокефалии Украинской церкви в городе Кривой Рог Днепропетровской области пытались штурмовать резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Порошенко устроил истерику главе УПЦ?

Об этом сообщается на странице УПЦ в Facebook. Нападавшие пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея за то, что тот не поддерживает автокефалию.

В УПЦ отмечают, что за происходящим наблюдали представители Национальной полиции. Однако с их стороны не предпринималось никаких попыток помешать людям, проявлявшим агрессию.



