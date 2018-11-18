Трамп ко вторнику получит полный доклад об убийстве Хашкаджи

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США опубликуют "очень полный доклад" по убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

При этом, различного рода заявления о том, что за убийством саудовского журналиста-оппозиционера Джамаля Хашкаджи стоит саудовский наследный принц, глава Вашингтона, как и ранее, считает преждевременными.

"Спецслужбы еще ничего не оценили, слишком рано". Выступая перед журналистами, глава Белого дома подчеркнул, что ко вторнику на его столе будет полный доклад об убийстве с указанием виновных и заказчиков.