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Украинский генерал предупредил об риске «большой войны» с Россией
18 ноября 2018, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]
Россия может закрыть Азовское море для украинских судов, однако это может привести к "большой войне" с Украиной. Об этом заявил экс-замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
В своей статье военный отмечает, что в случае военного конфликта Украина не сможет противостоять РФ, а Запад не станет включаться в ситуацию из-за опасения развязать Третью мировую.
"Возможен ли военный сценарий на Азове? Вряд ли. Возможно, будет продолжаться блокировка кораблей. У нас есть определенные силы, но у них - больше. Мы не сможем отвечать", - считает генерал.
А значит, по мнению Романенко, единственным выходом для Украины в данном случае станет перевод ситуации в плоскость широкомасштабной войны с РФ, пишет РИА Новости.
Что касается Запада, единственная помощь, которую может получить страна - экономическая и дипломатическая. Конечно, он может выразить свою позицию ужесточением санкций против РФ.
Однако украинец не считает антироссийские санкции действенными и ведущими к каком-либо результату: финансам, энергетике РФ ничто не угрожает, и у Кремля есть еще серьезные резервы.
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