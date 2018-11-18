Украинский генерал предупредил об риске «большой войны» с Россией

Россия может закрыть Азовское море для украинских судов, однако это может привести к "большой войне" с Украиной. Об этом заявил экс-замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Экс-глава СБУ спрогнозировал результат войны с Россией

В своей статье военный отмечает, что в случае военного конфликта Украина не сможет противостоять РФ, а Запад не станет включаться в ситуацию из-за опасения развязать Третью мировую.

"Возможен ли военный сценарий на Азове? Вряд ли. Возможно, будет продолжаться блокировка кораблей. У нас есть определенные силы, но у них - больше. Мы не сможем отвечать", - считает генерал.

А значит, по мнению Романенко, единственным выходом для Украины в данном случае станет перевод ситуации в плоскость широкомасштабной войны с РФ, пишет РИА Новости.

Что касается Запада, единственная помощь, которую может получить страна - экономическая и дипломатическая. Конечно, он может выразить свою позицию ужесточением санкций против РФ.

Однако украинец не считает антироссийские санкции действенными и ведущими к каком-либо результату: финансам, энергетике РФ ничто не угрожает, и у Кремля есть еще серьезные резервы.