Челябинск

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Обнародован прогноз о распаде Украины на несколько частей без развязывания войны
2

Стали известны причины напугавшей Донецк оглушительной канонады
3

Объяснено нежелание властей ДНР начинать наступление на Славянск и Мариуполь
4

Озвучена помеха для слияния восставших против Киева ДНР и ЛНР в одно государство
5

Раскрыта возможная цель развязывания Порошенко православной войны на Украине

//Политика 13+

Чиновники, эксперты и политологи высказались о замене главы Челябинска

16 ноября 2018, 17:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Чиновники, эксперты и политологи высказались о замене главы Челябинска

Уже в ближайший вторник, 20 ноября, на заседании Челябинской городской думы депутаты рассмотрят вопрос об отставке Евгения Тефтелева и сложения с него полномочий главы города. Мы подготовили подборку мнений чиновников, экспертов и политологов о замене главы города.

Напомним, что вчера, 15 ноября, на встрече с городскими властями, главами районов и депутатами Челябинской городской думы глава региона Борис Дубровский объявил о смене главы мегаполиса.

- За прошедшие четыре года в городе удалось достичь определенных результатов, хотя были и ошибки, и сложности, мы все хорошо о них знаем. Сейчас перед Челябинском встают новые задачи, нужен новый импульс для развития, — объяснил он свое решение. Временно возглавить администрацию Челябинска глава региона предложил заместителю мэра Владимиру Елистратову.

Мы поблагодарим Евгения Николаевича

— Оценку работы главы Челябинска мы и дадим на внеочередном заседании депутатов. Думаю, что мы поблагодарим Евгения Николаевича за проделанную работу. Поверьте, это была непростая работа. Многого удалось добиться благодаря позиции думы и принимаемым решениям Евгения Николаевича. Как отметил губернатор, что-то получилось, что-то нет. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, — высказал свое мнение Станислав Мошаров, председатель городской думы. — Что касается заседания думы, то наши действия регламентированы уставом города и 131-м федеральным законом, которые и прописывают все процедуры. На предстоящем заседании мы будем делегировать обязанности главы города. Не должно такого быть, чтобы городское хозяйство даже на день оставалось без руководителя. На мой взгляд, было бы правильным, чтобы следующего главу выбирал новый состав думы.

Город – сложный экономический проект

Решение губернатора Бориса Дубровского по отставке главы Челябинска прокомментировал политтехнолог Сергей Клесун:

- На мой взгляд, Тефтелев не худший мэр, далеко не худший. Я вижу, сколько выстроено внутри городского хозяйства. Он уделял большое внимание инфраструктуре и благоустройству города. Так как я в этом году проехал не одну столицу регионов, могу сказать, что, к сожалению, Челябинск не выделяется на общем фоне. Думаю, что решение губернатора совпало с ожиданиями челябинцев. Хотя, зная внутреннюю кухню, я понимаю, что достаточно много было сделано главой города и достаточно правильно.

Что касается новой кандидатуры, если говорить о своих ожиданиях, то я бы хотел увидеть продолжение прежнего курса, но с большим упором на городскую среду, на инфраструктурные проекты, на чистоту и благоустройство города. Причем это ожидания жителей не только в Челябинской области. Это запрос по всей России. Столицы регионов, однозначно, должны выглядеть существенно презентабельнее.

На пост главы города достаточно большое количество претендентов. Очень надеюсь, что это все не перерастет в политическую возню, а выберут человека, который, с одной стороны, сохранит некую преемственность по вопросам внутренним административным и общему управлению городом. Потому что город – это не только лавочки и цветочки, а достаточно сложный, в том числе и экономический, проект. Но наряду с преемственностью новый мэр, однозначно, должен больше уделять внимания каким-то инфраструктурным проектам.

Комфортная работа

Смена мэра Челябинска не повлечет за собой каких-то критических изменений, считает председатель Общественного совета при администрации Челябинска Вячеслава Цапов.

- Мне было достаточно комфортно работать с Евгением Николаевичем как с главой города. Общественный совет он слышал и прислушивался к нам. С врио мэра Елистратовым у нас тоже проблем не было, думаю, что и не будет, - прокомментировал ситуацию эксперт.

Стало неожиданностью

- Отставка главы администрации города событие для многих неожиданное, ¬- отметила первый заместитель председателя общественного движения «За возрождение Урала» Юлия Капкова. - Но, я считаю, что губернатор Борис Дубровский показал, что умеет прислушиваться к общественному мнению, учитывать настроения людей. Отсюда и такое решение — отставка. Но, при этом профессионализм, опыт работы Евгения Тефтелева востребованы в регионе. И сам Евгений Николаевич остается в команде. Губернатор уже дал точный посыл, каким должен быть глава города. Он должен заниматься развитием Челябинска, быть из местных, быть хорошим хозяйственником и уметь слышать людей. Поэтому решения и планы администрации должны проходить публичную экспертизу.

Непростое решение

- Губернатором принято очень непростое, волевое решение, - сказал политолог, член Областной палаты Андрей Минченко. - В работе городского хозяйства в Челябинске были допущены очень серьезные просчеты, которые никак нельзя было оставить без кадровых мер. Уверен, что челябинцы эту новость воспримут оптимистично, поскольку очевидно, что городу нужен новый импульс в развитии. В том числе и в свете интенсивной подготовки к саммитам. Вопрос, однако, в том, справится ли новый глава, достигнет ли быстрых побед по самым наболевшим темам.

Евгений Николаевич руководитель сильный, опытный, но в решении определенных задач он преуспеть не смог. Пост главы городской администрации - область задач очень сложная. И справится с ними может только незаурядный человек. Кто будет новым главой? Я считаю, что выбирать нового мэра из старой команды – принципиально неверно. Тем более, что у многих была возможность проявить себя на позициях заместителей главы. Но всегда есть шанс сформировать себе репутацию успешного реформатора, когда требуются быстрые, решительные и масштабные изменения в городе.

Накопилось

- За время пребывания Евгения Тефтелева на посту мэра в городе, к сожалению, накопилось немало проблем. Особенно обострилась экологическая повестка, связанная с неблагоприятными метеоусловиями, городской свалкой и т. д. Безусловно, все это отразилось на настроении общественности, на ее отношении к городским властям. Поэтому решение Бориса Дубровского в полной мере отвечает интересам жителей Челябинска, - прокомментировал руководитель экологического движения «Время Че» Феликс Панов.

При этом он отметил, что Евгений Тефтелев за время работы главой города инициировал немало и добрых дел. Поэтому не случайно губернатор оставляет его в своей команде, резюмировал эксперт.

Толчок для развития

- Губернатор отметил, что смена главы даст городу толчок для развития, и я так же считаю. Это было правильное решение. Евгений Тефтелев проявил себя не как хороший хозяйственник. Это выразилось, например, в уборке мусора, и в кучах снега, которые назвали его именем, – высказал свое мнение известный зоозащитник, общественник и ветеринар Карен Даллакян

В качестве яркого примера неудачных хозяйственных решений он назвал боль жителей челябинского «северка»: появление торгового павильон в сквере на Молодогвардейцев. Тогда местные жители обратились за помощью в администрацию, но кардинальных решений не было.

Ответ губернатора на «магнитофобию»

Свое мнение высказал и известный политолог Андрей Лавров. По словам эксперта, противостояние между жителями городов — явление распространенное. «Питерцы, например, не любят москвичей, москвичи — питерцев. Так и у нас приход магнитогорца в качестве мэра Челябинска горожане восприняли без радости. А когда в городе начались проблемы, связанные с именными кучами, сугробами и дырами, то «магнитофобия» челябинцев только усилилась. Решение губернатора отправить в отставку Тефтелева и назначить, пусть и временно, на пост главы города коренного челябинца Елистратова — это своеобразный ответ Дубровского на эту самую «магнитофобию», - выразил свою точку зрения Андрей Лавров.

Он также добавил, что губернатор поступил мудро, поскольку отлично понимал по реакции челябинцев, что настала необходимость кадровой замены и обновления. И Дубровский ответил правильно на запрос населения, заключил эксперт.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Чиновники, эксперты и политологи высказались о замене главы Челябинска

Чиновники, эксперты и политологи высказались о замене главы Челябинска 17:11

Уже в ближайший вторник, 20 ноября, на заседании Челябинской городской думы депутаты рассмотрят вопрос об отставке Евгения Тефтелева и сложения с него полномочий главы города. Мы подготовили подборку мнений чиновников, экспертов и политологов о замене главы города. >>
В Челябинске пройдет Международный экологический форум-выставка

В Челябинске пройдет Международный экологический форум-выставка 16:54

Форум-выставка «Изменение климата и экология промышленного города» пройдет в Челябинске с 20 по 21 ноября на площадке Центра Международной Торговли. >>
В Челябинске пройдет благотворительный квиз «Мозгобойня»

В Челябинске пройдет благотворительный квиз «Мозгобойня» 16:16

19 ноября 2018 года в ресторане «Максимилианс» в 19:00, благотворительный фонд «Настоящий волшебник» и организаторы «Мозгобойни» приглашают всех желающих поучаствовать в игре. Вы сможете не только отлично провести время в компании друзей, но и подарить детям надежду на полноценную жизнь! >>
Владимир Бурматов: горение свалки продолжается, нужна дегазация

Владимир Бурматов: горение свалки продолжается, нужна дегазация 14:09

Депутат госдумы Владимир Бурматов вместе с главой Южного Урала Борисом Дубровским и Министром экологии России Дмитрием Кобылкиным приехали сегодня, 16 ноября, лично осмотреть челябинскую свалку. Высокопоставленные чиновники почувствовали запах гари. >>
Анатолий Литовченко поздравил коллектив музея в Челябинске с юбилеем

Анатолий Литовченко поздравил коллектив музея в Челябинске с юбилеем 13:22

30 лет назад этот музей был основан воинами-интернационалистами. До прошлого года он поддерживался на деньги активистов, но был на грани закрытия. Депутат госдумы помог музею. >>
Южноуральцы наговорили за лето на семь лет

Южноуральцы наговорили за лето на семь лет 12:59

Южноуральцы наговорили за это лето 3 миллиона минут - это свыше семи лет непрерывного разговора. такие итоги работы за жаркий период подвела компания Tele2. >>

//Новости МирТесен



Охранное предприятие «Витязь» предлагает систему лояльности для клиентов

Охранное предприятие «Витязь» предлагает систему лояльности для клиентов 08:31

Охранное предприятие «Витязь» первым на Южном Урале предлагает систему лояльности для клиентов, которая давно стала привычной в магазинах и банках. Как сэкономить на охране своих квартир и получить бонусные баллы? >>
Районы Челябинска голосуют за «реальные дела»

Районы Челябинска голосуют за «реальные дела» 08:29

Жители Центрального района Челябинска выберут объекты для реализации в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела» >>
Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска

Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска 15.11 15:30

Только что стало известно о том, что глава Южного Урала Борис Дубровский принял решение о смене главы Челябинска. >>

//Новости СМИ2

Министр экологии России снова приедет в Челябинск

Министр экологии России снова приедет в Челябинск 15.11 14:51

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в канун большого обсуждения экологических проблем южноуральского областного центра встретился с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. Напомним, что в Челябинск 16 ноября приедут специалисты ведущих министерств и ведомств. >>
Бурматов: бюджет России принят во втором чтении

Бурматов: бюджет России принят во втором чтении 15.11 14:40

В бюджете России, который был принят депутатами госдумы в ключевом втором чтении, миллиарды рублей заложены на решение экологических проблем Южного Урала. >>
Землетрясение в Катав-Ивановске не повлияло на работу электросетей «МРСК Урала»

Землетрясение в Катав-Ивановске не повлияло на работу электросетей «МРСК Урала» 15.11 14:31

Сегодня, 15 ноября, в 12-58 в Катав-Ивановске вновь было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 5,4, а интенсивность 6.0-6.5 баллов. >>

//Новости Redtram

Работу фонда ЖКХ продлят на 7 лет

Работу фонда ЖКХ продлят на 7 лет 14.11 14:38

Также изменится дата признания жилья аварийным - с 2012 года (как сейчас) до 1 января 2017 года. Как рассказал депутат Госдумы Анатолий Литовченко, парламентарии проголосовали за принятие этого проекта закона в 1 чтении единогласно. >>
Детские омбудсмены в регионах получат больше возможностей

Детские омбудсмены в регионах получат больше возможностей 14.11 12:56

Больше возможностей предоставят детским омбудсменам в регионах, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению парламентария Владимира Бурматова, это позволит лучше защищать права детей. >>
Владимир Бурматов помог спасти краснокнижную птицу

Владимир Бурматов помог спасти краснокнижную птицу 14.11 11:25

Редкого лебедя с подбитым крылом в течение полутора часов ловили на озере Увильды спасатели. Птицу помог спасти депутат Госдумы Владимир Бурматов. >>

//Новости ADWILE

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок. Продолжение 14.11 10:20

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. >>
Суд поддержал спортсменов. Спортпит в Челябинске уничтожен незаконно

Суд поддержал спортсменов. Спортпит в Челябинске уничтожен незаконно 14.11 10:01

Больше года длилась непримиримая тяжба между представителями Челябинской таможни и челябинским предпринимателем Д, из-за крупной партии иностранного спортивного питания «угодившего под санкции» и раздавленного бульдозером. Казалось бы, силы явно неравные. Да и понятно всем, что борьба с так называемой «санкционкой» в стране - дело государственной важности. Но сначала Арбитражный суд Челябинской области, а затем и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд решительно осудили действия таможенников. >>
Звезды фламенко выступили на одной сцене с уральскими танцорами

Звезды фламенко выступили на одной сцене с уральскими танцорами 12.11 14:25

В Челябинске 10 ноября прошел грандиозный концерт исполнителей фламенко. На одну сцену вышли лучшие исполнители Урала и Сибири, а также приглашенные звезды – Наталья Меириньо из Мадрида и Марианна Маиеру из Генуи. >>
Александр Новиков приезжает в Челябинск

Александр Новиков приезжает в Челябинск 12.11 13:37

2 декабря в 19.00 в ДК железнодорожников Александр Новиков представит вниманию челябинских слушателей специальную праздничную программу, составленную из самых популярных песен. >>
Как группа ученых нашла инвестора и сделала бизнес

Как группа ученых нашла инвестора и сделала бизнес 12.11 13:34

Компания «Эмис» стала 8-м финалистом бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018». В студии «Челябинского эха» гостем был директор компании «Эмис» Константин Александровский. >>
В Южноуральске заработала розетка для электромобилей

В Южноуральске заработала розетка для электромобилей 12.11 11:40

Электрозарядную станцию (ЭЗС) построили эксперты Троицких электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». Розетка для электромобилей теперь работает в Южноуральске по ул. Победы (дорога А-310). Зарядить машину можно примерно за три часа. >>

//Новости партнеров

Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят

Санкт-Петербургский тренер присмотрел пару челябинских ребят 09.11 16:54

Благодаря сюрпризу, которую уже второй год подряд организовала Русская медная компания, победители фестиваля дворового футбола Метрошка 2018 отправились в Питер. Там их присмотрели тренеры, в чью школу конкурс достигает 80 человек на место. >>
Анатолий Литовченко: в России может начаться проект «Земский учитель»

Анатолий Литовченко: в России может начаться проект «Земский учитель» 09.11 16:45

С 2010 года по инициативе главы государства велась масштабная работа по возвращению преподавателей в села и деревни. Им предоставлялись полмиллиона рублей, которые можно было потратить на свое рабочее место, жилье или образование. Такой принцип намерены вернуть в рамках проекта «Земский учитель». >>
Участники форума «Полемика» вышли предложили создать ЦИК молодежи

Участники форума «Полемика» вышли предложили создать ЦИК молодежи 09.11 16:06

Участники форума «Полемика» вышли предложили создать Центральную молодежную избирательную комиссию >>
Челябинская рапсодия, или Рок над органным залом

Челябинская рапсодия, или Рок над органным залом 09.11 16:04

«Стрит радио» своей новой рубрикой «Легенды рока» решило напомнить челябинцам, как закалялась «Still loving you», когда еще не все было разрешено, а дым над водой не мог быть без огня в небе. >>
Осторожно! Грабители представляются контролёрами энергосбыта

Осторожно! Грабители представляются контролёрами энергосбыта 09.11 15:47

Энергетики «МРСК Урала» предостерегают жителей Челябинской Южного Урала: под видом контролеров показаний счетчиков могут действовать грабители. Такие случаи уже есть в Кыштыме. >>
Районы Челябинска голосуют за «реальные дела»

Районы Челябинска голосуют за «реальные дела» 09.11 10:27

Жители Центрального района Челябинска выберут объекты для реализации в рамках проекта губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела» >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры