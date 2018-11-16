Чиновники, эксперты и политологи высказались о замене главы Челябинска

Уже в ближайший вторник, 20 ноября, на заседании Челябинской городской думы депутаты рассмотрят вопрос об отставке Евгения Тефтелева и сложения с него полномочий главы города. Мы подготовили подборку мнений чиновников, экспертов и политологов о замене главы города.

Напомним, что вчера, 15 ноября, на встрече с городскими властями, главами районов и депутатами Челябинской городской думы глава региона Борис Дубровский объявил о смене главы мегаполиса.

- За прошедшие четыре года в городе удалось достичь определенных результатов, хотя были и ошибки, и сложности, мы все хорошо о них знаем. Сейчас перед Челябинском встают новые задачи, нужен новый импульс для развития, — объяснил он свое решение. Временно возглавить администрацию Челябинска глава региона предложил заместителю мэра Владимиру Елистратову.

Мы поблагодарим Евгения Николаевича

— Оценку работы главы Челябинска мы и дадим на внеочередном заседании депутатов. Думаю, что мы поблагодарим Евгения Николаевича за проделанную работу. Поверьте, это была непростая работа. Многого удалось добиться благодаря позиции думы и принимаемым решениям Евгения Николаевича. Как отметил губернатор, что-то получилось, что-то нет. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, — высказал свое мнение Станислав Мошаров, председатель городской думы. — Что касается заседания думы, то наши действия регламентированы уставом города и 131-м федеральным законом, которые и прописывают все процедуры. На предстоящем заседании мы будем делегировать обязанности главы города. Не должно такого быть, чтобы городское хозяйство даже на день оставалось без руководителя. На мой взгляд, было бы правильным, чтобы следующего главу выбирал новый состав думы.

Город – сложный экономический проект

Решение губернатора Бориса Дубровского по отставке главы Челябинска прокомментировал политтехнолог Сергей Клесун:

- На мой взгляд, Тефтелев не худший мэр, далеко не худший. Я вижу, сколько выстроено внутри городского хозяйства. Он уделял большое внимание инфраструктуре и благоустройству города. Так как я в этом году проехал не одну столицу регионов, могу сказать, что, к сожалению, Челябинск не выделяется на общем фоне. Думаю, что решение губернатора совпало с ожиданиями челябинцев. Хотя, зная внутреннюю кухню, я понимаю, что достаточно много было сделано главой города и достаточно правильно.

Что касается новой кандидатуры, если говорить о своих ожиданиях, то я бы хотел увидеть продолжение прежнего курса, но с большим упором на городскую среду, на инфраструктурные проекты, на чистоту и благоустройство города. Причем это ожидания жителей не только в Челябинской области. Это запрос по всей России. Столицы регионов, однозначно, должны выглядеть существенно презентабельнее.

На пост главы города достаточно большое количество претендентов. Очень надеюсь, что это все не перерастет в политическую возню, а выберут человека, который, с одной стороны, сохранит некую преемственность по вопросам внутренним административным и общему управлению городом. Потому что город – это не только лавочки и цветочки, а достаточно сложный, в том числе и экономический, проект. Но наряду с преемственностью новый мэр, однозначно, должен больше уделять внимания каким-то инфраструктурным проектам.

Комфортная работа

Смена мэра Челябинска не повлечет за собой каких-то критических изменений, считает председатель Общественного совета при администрации Челябинска Вячеслава Цапов.

- Мне было достаточно комфортно работать с Евгением Николаевичем как с главой города. Общественный совет он слышал и прислушивался к нам. С врио мэра Елистратовым у нас тоже проблем не было, думаю, что и не будет, - прокомментировал ситуацию эксперт.

Стало неожиданностью

- Отставка главы администрации города событие для многих неожиданное, ¬- отметила первый заместитель председателя общественного движения «За возрождение Урала» Юлия Капкова. - Но, я считаю, что губернатор Борис Дубровский показал, что умеет прислушиваться к общественному мнению, учитывать настроения людей. Отсюда и такое решение — отставка. Но, при этом профессионализм, опыт работы Евгения Тефтелева востребованы в регионе. И сам Евгений Николаевич остается в команде. Губернатор уже дал точный посыл, каким должен быть глава города. Он должен заниматься развитием Челябинска, быть из местных, быть хорошим хозяйственником и уметь слышать людей. Поэтому решения и планы администрации должны проходить публичную экспертизу.

Непростое решение

- Губернатором принято очень непростое, волевое решение, - сказал политолог, член Областной палаты Андрей Минченко. - В работе городского хозяйства в Челябинске были допущены очень серьезные просчеты, которые никак нельзя было оставить без кадровых мер. Уверен, что челябинцы эту новость воспримут оптимистично, поскольку очевидно, что городу нужен новый импульс в развитии. В том числе и в свете интенсивной подготовки к саммитам. Вопрос, однако, в том, справится ли новый глава, достигнет ли быстрых побед по самым наболевшим темам.

Евгений Николаевич руководитель сильный, опытный, но в решении определенных задач он преуспеть не смог. Пост главы городской администрации - область задач очень сложная. И справится с ними может только незаурядный человек. Кто будет новым главой? Я считаю, что выбирать нового мэра из старой команды – принципиально неверно. Тем более, что у многих была возможность проявить себя на позициях заместителей главы. Но всегда есть шанс сформировать себе репутацию успешного реформатора, когда требуются быстрые, решительные и масштабные изменения в городе.

Накопилось

- За время пребывания Евгения Тефтелева на посту мэра в городе, к сожалению, накопилось немало проблем. Особенно обострилась экологическая повестка, связанная с неблагоприятными метеоусловиями, городской свалкой и т. д. Безусловно, все это отразилось на настроении общественности, на ее отношении к городским властям. Поэтому решение Бориса Дубровского в полной мере отвечает интересам жителей Челябинска, - прокомментировал руководитель экологического движения «Время Че» Феликс Панов.

При этом он отметил, что Евгений Тефтелев за время работы главой города инициировал немало и добрых дел. Поэтому не случайно губернатор оставляет его в своей команде, резюмировал эксперт.

Толчок для развития

- Губернатор отметил, что смена главы даст городу толчок для развития, и я так же считаю. Это было правильное решение. Евгений Тефтелев проявил себя не как хороший хозяйственник. Это выразилось, например, в уборке мусора, и в кучах снега, которые назвали его именем, – высказал свое мнение известный зоозащитник, общественник и ветеринар Карен Даллакян

В качестве яркого примера неудачных хозяйственных решений он назвал боль жителей челябинского «северка»: появление торгового павильон в сквере на Молодогвардейцев. Тогда местные жители обратились за помощью в администрацию, но кардинальных решений не было.

Ответ губернатора на «магнитофобию»

Свое мнение высказал и известный политолог Андрей Лавров. По словам эксперта, противостояние между жителями городов — явление распространенное. «Питерцы, например, не любят москвичей, москвичи — питерцев. Так и у нас приход магнитогорца в качестве мэра Челябинска горожане восприняли без радости. А когда в городе начались проблемы, связанные с именными кучами, сугробами и дырами, то «магнитофобия» челябинцев только усилилась. Решение губернатора отправить в отставку Тефтелева и назначить, пусть и временно, на пост главы города коренного челябинца Елистратова — это своеобразный ответ Дубровского на эту самую «магнитофобию», - выразил свою точку зрения Андрей Лавров.

Он также добавил, что губернатор поступил мудро, поскольку отлично понимал по реакции челябинцев, что настала необходимость кадровой замены и обновления. И Дубровский ответил правильно на запрос населения, заключил эксперт.