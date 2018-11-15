Известный тележурналист Андрей Караулов предполагает, какой ценой заплачено коммунистам за снятие с выборов губернатора Приморья кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.



На своей странице в Facebook Караулов констатируют волну поражений политики Кириенко, отвечающего в Администрации президента за внутреннюю политику. По словам журналиста, "Кириенко проиграл всё, что можно было проиграть. И теперь ему остаётся подсчитывать голоса против своих проигравших представителей".



Караулов считает самой большой глупостью снятие с дистанции в Приморье кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Уж настолько были напуганы в Кремле, что, как предполагает Караулов, за снятие Ищенко внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова в ближайшее время получит какой-нибудь государственный пост.



