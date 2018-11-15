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Известный журналист предположил причину снятия Ищенко с выборов в Приморье
15 ноября 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Известный тележурналист Андрей Караулов предполагает, какой ценой заплачено коммунистам за снятие с выборов губернатора Приморья кандидата от КПРФ Андрея Ищенко.
На своей странице в Facebook Караулов констатируют волну поражений политики Кириенко, отвечающего в Администрации президента за внутреннюю политику. По словам журналиста, "Кириенко проиграл всё, что можно было проиграть. И теперь ему остаётся подсчитывать голоса против своих проигравших представителей".
Караулов считает самой большой глупостью снятие с дистанции в Приморье кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Уж настолько были напуганы в Кремле, что, как предполагает Караулов, за снятие Ищенко внук председателя КПРФ Геннадия Зюганова в ближайшее время получит какой-нибудь государственный пост.
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