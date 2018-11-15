Люди из окружения Ельцина, работавшие на иностранные разведки, до сих пор живы

Бывший глава Службы безопасности президента РФ Александр Коржаков назвал имена тех людей, которые в окружении Ельцина работали на, как он предполагает, на иностранные разведки. В числе прочих называется помощник первого Президента РФ Виктор Васильевич Илюшин.



В третьем издании книги "Русский ад" известный тележурналист Андрей Караулов пишет, что Коржаков считает, что Виктор Илюшин был завербован через итальянцев американской разведкой. В тот момент, когда Коржаков с Барсуковым разработали операцию по поимке Илюшина с поличным, генералов "попросили" из Кремля. Вот такое совпадение. Сегодня, предполагает Караулов, у генерал-лейтенанта Коржакова готов сценарий аж 10-ти серийного фильма о Трианоне, о Викторе Илюшине, который жив, здоров. Более того, Коржаков считает, что и теннисный турнир «Большая шляпа» итальянцы финансировали ради прикрытия. И на последний турнир в Сочи, когда все стало ясно, Коржаков Ельцина не пустил. «Они что ль меня там завербуют?» - спрашивал Ельцин. В итоге Илюшина отправили подальше от Кремля.



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